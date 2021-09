Au Bénin, la mise en œuvre du projet d’aménagement de la Route des pêches a poussé le gouvernement à détruire les habitations des familles de pêcheurs se trouvant du côté sud de l’infrastructure. A Ganhi également, l’exécutif a déguerpi les pêcheurs de Xwlacodji dans le cadre de la rénovation et de la modernisation du centre administratif et commercial de ce quartier de Cotonou. Lors du dernier conseil des ministres, le gouvernement a pris la décision de reloger ces familles. Pour informer l’opinion de la manière dont ce relogement va s’opérer, le porte-parole de l’exécutif Wilfried Léandre Houngbédji et le ministre du cadre de vie José Didier Tonato ont rencontré ce vendredi 17 septembre la presse à Cotonou.

Les pêcheurs de Xwlacodji seront relogés à Djeffa

Selon les explications du ministre du cadre de vie, un site a été trouvé à Djeffa, une localité de la commune de Sèmè-Kpodji pour reloger les pêcheurs de Xwlacodji. Chaque ménage ayant été préalablement identifié aura droit à une parcelle plus une somme de 5 millions de FCFA pour le relogement. Ce qui équivaut aux frais de dédommagement. En ce qui concerne les pêcheurs qui s’étaient installés du côté sud de la Route des pêches, un site a également été identifié pour les reloger. Il est situé après le village d’Avlékété.

Construction d’infrastructures sociocommunautaires et réalisation des travaux de voirie

Les 500 ménages ayant été recensés bénéficieront aussi d’une parcelle chacun. Une somme de 3 millions de Francs Cfa leur sera ensuite versée. José Didier Tonato informe par ailleurs que le gouvernement a pensé à l’intégration de ces populations relogées. La construction des infrastructures sociocommunautaires et la réalisation des travaux de voirie sont donc prévues sur ces deux sites.