Elle était attendue et elle a bien eu lieu la rencontre entre l’ancien président Boni Yayi et l’actuel président Patrice Talon. Elle a duré 50 minutes et les deux personnalités ont échangé des civilités et leur joie de se retrouver, ce mercredi 22 septembre au Palais de la Marina, après six ans et de beaucoup de remous socio-politiques. A la fin de la rencontre il était prévu que les deux prennent la parole mais seul Boni Yayi s’est confié aux médias.

L’ancien président Boni Yayi a bien été reçu ce matin par Patrice Talon. A l’issue des échanges, le président d’honneur du parti de l’opposition Les Démocrates a lu une note. Boni Yayi a informé qu’avec Talon, ils ont parlé uniquement du peuple béninois, de l’image du pays et de la décrispation. Pour lui, il n’y a pas de problème profond entre Talon et lui. Il a demandé au président en exercice, la libération des détenus politiques d’opinions dont Réckya Madougou et le professeur Joël Aïvo. I

l a souhaité la fin des arrestations politiques et le retour des exilés politiques comme Valentin Djènontin, Komi Koutché, Sébastien Ajavon, Léhady Solgo, Séverin Adjovi. Il a invité l’actuel locataire de la Marina a instauré un dialogue et une concertation périodique avec les anciens présidents. « J’ai demandé mais c’est le président Talon qui décide », a conclu Boni Yayi.