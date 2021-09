Après les congés du gouvernement, l’exécutif béninois a repris du service. Il s’est réuni pour la toute première fois, ce mercredi 1er septembre 2021 en conseil des ministres. Et au cours de cette reprise du conseil des ministres plusieurs nominations ont été faites dont celles du président et de la secrétaire exécutive de l’Institut national de la femme (INF). C’est Claudine Prudencio que Patrice Talon a nommé à la tête de cet institut.

L’Institut national de la femme (INF) a désormais une présidente et une secrétaire exécutive. Il s’agit de Claudine Afiavi Prudencio, actuelle présidente d’honneur du parti UDBN. La secrétaire exécutive de l’institut est Huguette Bokpè Gnancadja. La nomination de ces deux femmes intervient un peu plus d’un mois après l’approbation des statuts de l’Institut en Conseil des ministres le 21 juillet 2021. L’Institut national de la femme, dans sa nouvelle configuration, est un organisme public doté de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de prérogatives importantes pour mener des actions plus déterminantes en faveur de la femme.

Rattaché à la présidence de la République. Cet Institut a pour mission d’œuvrer à la promotion de la femme, tant aux plans politique, économique, social, juridique que culturel, aussi bien dans la sphère publique que privée. Il est aussi chargé de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard de la femme.