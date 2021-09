C’est clair. Kmal Radji et Amir el Presidente, du groupe Diamant Noir, ne passeront pas leurs vacances ensemble. Les deux artistes se sont écharpés sur les réseaux sociaux récemment. Tout a commencé par un poste d’ Amir sur sa page Facebook le 07 septembre dernier. Il évoquait le premier album du groupe Diamant Noir sorti en 2005. « Le 07 septembre 2005, notre premier album : Faux frères, vrais jumeaux est sorti et à changer ma vie… Le Rap béninois a été changé à tout jamais. 17 ans après cet album est resté dans la légende » a écrit le rappeur. Jupiter Davibe est venu commenter le post puisqu’il garde une bonne impression du rappeur.

« J’avais 15 ans. C’est comme si c’était hier » écrit-il. « Première grosse scène avec Wilf Enighma, Kmal Radji et moi (groupe à l’époque). On avait été introduit quelques jours avant toi et moi au Crystal Palace par El Pidio et quand il a proposé que tu me fasses faire votre première partie, tu n’as pas hésité, avec un large sourire, tu as donné ton ok » se souvient le chanteur. Amir lui répond juste après, indiquant qu’il ne s’est pas trompé sur son compte en lui laissant cette chance. Enighma aussi a eu une belle carrière par la suite, dit-il. « Le troisième larron on en parlera pas » se moque ensuite le rappeur qui parlait là de Kmal.

“tu es vraiment un lâche”

L’auteur du morceau « Assume ta jeunesse » n’a pas tardé à lui répondre le traitant de lâche. « Amir El Presidente, tu es vraiment un lâche toi. Un gamin de ton âge qui refuse de porter ses c¨¨lles artistiquement. Même quand c’est musicalement, sur toutes les scènes de ta vie, je t’enseignerai la musique. Tu finiras par raconter toute ta vie du passé car c’est ce qui te reste. Tu n’a pas de talent p¨¨tasse et Thanos te le rappelle. Jupiter c’est mon frère, un gars qui a du love, mais moi je ne suis pas ton ami, imbécile » a assené Kmal Radji. La réponse d’Amir intervient bien plus tard et est tout aussi cinglante. D’abord le rappeur rappelle au slameur qu’il a « une vie en dehors de Facebook » ce qui n’est “apparemment pas le cas” de son vis-à-vis.

“A part ta femme, je ne vois pas à qui tu peux enseigner la musique“

« Il faut boire de l’eau fraîche » lui conseille-t-il ensuite, assurant qu’il ne veut nullement être son ami. « A part ta femme, je ne vois pas à qui tu peux enseigner la musique hein. Quelqu’un qui t’as offert ta première scène tu veux m’enseigner quoi ? Je pense que tu as d’autres problèmes plus graves que moi comme l’abolition du Cfa par exemple, ou bien c’est déjà fini ça ? Sinon je n’ai que du love pour toi mon frère » a poursuivi le rappeur.

Il assure que si ce n’était pas le cas, il l’aurait « fait soulever en vitesse » la dernière fois qu’il l’a « vu au 314 ». « Tu restes un frère béninois, tu es juste égaré. Et puis d’ailleurs tu n’es pas un larron, avec ta nouvelle coupe de cheveux, tu ressembles à un L¨¨¨BARD . Tu es une déception et un raté du panafricanisme » assène-t-il encore. Kmal Radji va sûrement lui répondre, ou pas.