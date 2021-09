Eprouvant des difficultés pour reprendre les classes en l’absence de son père détenu, la fille de Loth Houénou adresse une lettre au président de la République, Patrice Talon. Gith Dagbénagni Houénou demande au chef de l’Etat d’accorder le pardon à tous ceux qui sont détenus du fait de leurs prises de positions. Car, les enfants de ces détenus souffrent trop et manquent de moyens. Elle informe que les enfants de ces détenus éprouvent des difficultés pour manger et ne sont pas sûrs de reprendre les classes pour cette rentrée scolaire 2021-2022 qui a commencé ce lundi 20 septembre 2021 au Bénin.

« Un enseignement pointu et réussi dépend d’abord du premier lieu de l’enseignement (nos maisons). Et quand la maison connaît l’absence des parents pendant une longue durée, cela peut créer un drame social », écrit Gith Dagbénagni Houénou. Elle rappelle que depuis près de 30 mois, qu’elle et les autres enfants de Loth Houénou vivent dans la douloureuse absence de leur papa. Il a été retenu, pour ses opinions, dans un premier temps dans les liens de la détention pendant plus de 14 mois ( du 16 octobre 2018 au 19 décembre 2019). Quelques mois après, Loth Houénou a encore été interpellé et séjourne à la prison civile de Cotonou depuis le 26 juin 2020. Il en est là pour ses prises de positions. Selon Gith Dagbénagni Houénou, « plusieurs Béninois sont d’ailleurs dans cette situation ».

« Papa de tous les Béninois, pardonnez ceux qui vous ont offensé certainement dans l’inattention », demande-t-elle à Talon. Car, « nous, les enfants des prisonniers politiques, souffrons beaucoup. Nous ne sommes même pas sûrs de reprendre l’école ». Elle fait savoir que même si l’école était gratuite, ces enfants n’ont aucun moyen pour se procurer les fournitures. D’ailleurs, « nous mangeons difficilement ». Elle estime que l’emprisonnement de leurs parents peut créer d’autres problèmes de sociétés. Car, « un enfant qui n’a pas les moyens d’aller à l’école peut se livrer aux actes délictueux ». « Vous êtes le premier magistrat du Bénin, nous vous prions, donnez les ordres afin que tous les détenus politiques soient libérés », implore Gith Dagbénagni Houénou.