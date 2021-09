Alain Hinkati, le nouveau Directeur des douanes et droits indirects est entré en fonction hier vendredi 24 septembre. A l’occasion, le représentant du personnel des Douanes, Marcellin Laourou a prévenu le nouveau Dg contre ses collaborateurs. A l’en croire, il en aura de tout acabit. « Monsieur le Dg entrant, que de contradictions à gérer au sein de l’administration des douanes…Monsieur le Dg, je fais partie du corps. Vous aurez affaire à toute catégorie de collaborateurs. Vous aurez des vendeurs d’illusion, vous aurez des colporteurs de fausses informations, des spécialistes de la calomnie et de la diffamation, des mécontents et des aigris » lui a-t-il dit.

Le Commandant Laourou est cependant convaincu qu’en sa qualité d’expert et d’auditeurs et tenant compte de son expérience, M Hinkati pourra faire la part des choses entre « le bon grain et l’ivraie ». Le disciple de Saint Mathieu va ensuite rassurer le nouveau Dg de la disponibilité de ses collègues à l’accompagner dans la réussite de sa mission.

« Puisque notre première fonction, c’est de renflouer les caisses de l’Etat, je crois que nous devons vous aider à faire plus que le Dg sortant. C’est pour ça je vous dis, le personnel de l’administration des douanes, même hanté par le spectre de la peur et de la fatalité, reste déterminer à vous accompagner tant il est conscient des enjeux économiques » promet-il au nom de ses collègues qui sont tout aussi patients de connaître le contenu de sa proposition de contrat avec eux. En clair, les douaniers veulent connaître sa politique ou encore sa vision pour une administration des douanes plus performante.