En conseil des ministres ce mercredi 15 septembre 2021, le gouvernement du Bénin a décidé de dissoudre l’Office des services de volontariat des jeunes. Sous-tutelle du Ministère des sports, la structure avait pour mission de réorienter le volontariat vers ses fondamentaux (formation civique, engagement citoyen renforcement de l’employabilité, etc.) en harmonie avec les nouvelles visions du Gouvernement contenues dans le PAG (2016 – 2021) et dans la perspective de l’atteinte des ODD à l’horizon 2030 au Bénin.

Ainsi, les jeunes Béninois en âge de travailler vont renforcer leurs capacités de citoyenneté et d’autonomisation, grâce à un mécanisme de volontariat orienté vers le développement communautaire durable, de l’insertion socio professionnelle selon les opportunités nationales et internationales. Plusieurs objectifs étaient poursuivis. Il était question de contribuer à la réalisation des objectifs du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) d’une part, et ceux du Développement Durable (ODD), d’autre part à travers l’engagement et le renforcement la citoyenneté ainsi que de l’employabilité des jeunes béninois et aussi par leur mobilité internationale.

La structure était aussi capable de faire une proposition de projet de loi sur le volontariat à l’Assemblée Nationale dont l’adoption sécurisera davantage le volontariat au Bénin, instituera le service civique national pour le renforcement de la citoyenneté ainsi que la Journée du Volontaire Béninois et offrira davantage de raisons aux jeunes de s’engager pour servir leur pays. Désormais, cette structure ne va plus exister au Bénin.