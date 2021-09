Le gouvernement vient de prendre une décision par rapport aux tests COVID-19 de convenance. Désormais ces tests seront payants. C’est par la note circulaire n°0850-2021/MS/DC/SGM/DNSP/SP en date du vendredi 10 septembre 2021 relatif aux modalités de réalisation des tests PCR de dépistage de la COVID-19 dans les établissements sanitaires, au palais des congrès et sur le site VIP que le ministre de la santé a annoncé la nouvelle.

Les personnes désireuses de faire un test de dépistage PCR de convenance doivent débourser désormais de l’argent. Le gouvernement a pris des dispositions pour rendre disponibles les tests COVID-19 de convenance au niveau des formations sanitaires publiques, privées, sur les sites du Palais des congrès et VIP. Et, au niveau du Palais des congrès et des formations sanitaires, il faut payer 25 000 FCFA pour un test PCR de convenance. Le prix n’est pas le même au niveau des sites VIP. Il est de 50 000 F CFA.

Dans sa circulaire, le ministre Benjamin Hounkpatin rappelle que le test PCR de dépistage de la COVID-19 est intégré dans les activités de routine des formations sanitaires depuis le 1er mai 2021. Il précise que « ce test est réalisé gratuitement pour les cas suspects de COVID-19 ». Le ministre invite donc les directeurs départementaux de la santé, les responsables des formations sanitaires publiques et privées, de veiller au respect des dispositions de la note circulaire. A noter que la vaccination contre la COVID-19 reste gratuite sur toute l’étendue du territoire national.