Trois mois après le congrès constitutif organisé à Bohicon, le parti Restaurer la confiance (RLC) dirigé par Iréné Agossa veut enfin formaliser son existence au Bénin. Pour cela, une délégation de la formation politique s’est rendue ce mardi 14 septembre 2021 au ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique pour déposer les pièces exigées par la Charte des partis politiques. La délégation a déposé 1222 dossiers au lieu de 1155 prescrits par la Charte.

Après ce dépôt des dossiers, le chef de la délégation a indiqué qu’aucune activité politique ne peut être menée désormais au Bénin sans se constituer en parti politique. C’est pourquoi, ce parti politique qui se réclame de l’opposition s’est rendu au Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Il a fallu une vingtaine de minutes pour vérifier les pièces. Après, les représentants du RLC soient ressortis du Ministère avec la décharge portant le numéro d’enregistrement 6139. « Nous sommes fiers parce que d’ici trois semaines nous aurons notre récépissé », a laissé entendre le premier vice-président du parti, Mahoutin Soudo François.

« On a fait sept mois, si on doit compter les nuits. Les dossiers ont été étudiés un à un et quand on constate des irrégularités, on les corrige au fur et à mesure », a-t-il rassuré. Selon lui, la mission de leur parti est de sauver une fois encore la démocratie béninoise. Rappelant l’acte posé par le parti, alors mouvement, lors l’élection présidentielle de 2021, il informe que « l’espoir sera réédité en 2023 ». Pour cette formation politique la prochaine bataille à mener est de faire passer le Bénin d’un Etat de loi à un Etat de droit aux Législatives de 2023.