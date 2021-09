Martin Rodriguez et Boni Yayi continuent de se parler, mais de l’avis de l’homme d’affaires, la confiance entre eux deux a été entamée. L’ex acteur du coton au Bénin a évoqué les raisons de cette crise de confiance hier mercredi 29 septembre; lors de son intervention sur Sikka Tv.

Un « faiseur de roi est un homme qui met sa vie en danger lorsque le roi s’installe »

« J’ai fait 10 ans d’exil au temps de Yayi. C’est moi Rodriguez qui l’ai introduit auprès du Colonel Kadhafi. Je l’ai fait arroser de moyens, de soutiens de toute sorte pour qu’il devienne président.15 jours après, il m’a dit : je sais que tu m’a aidé, mais tu as trop d’ennemis. Il faut que tu arrêtes de me voir. Et qui était mon ennemi ? c’était Patrice Talon » a révélé Martin Rodriguez. L’homme d’affaires dira par la suite que Boni Yayi a tenté de l’arrêter.

D’après Martin Rodriguez, l’ancien président a dit ses ministres de l’époque, de voir s’ils n’avaient pas des dossiers dans leurs ministères sur lui, parce qu’il voulait le « mettre en prison ». L’homme d’affaires avoue avoir finalement compris qu’un « faiseur de roi est un homme qui met sa vie en danger lorsque le roi s’installe ».

« C’est à sa demande que je suis en exil »

Un peu plus tard, Patrice Talon et M Rodriguez se sont vus. Et ce dernier a eu le temps de rapporter à l’actuel président sa conversation avec Boni Yayi. Je lui ai fait savoir que « son ami m’a dit que c’est à sa demande que je suis en exil » a déclaré l’opposant béninois.