Hier lundi 20 septembre, le président Patrice Talon a échangé avec le maire de Cotonou Luc Atrokpo au palais de la Marina. C’est le journal Le Matinal qui donne l’information. On ignore de quoi les deux hommes ont parlé. Mais on sait cependant que l’édile de Cotonou Luc Atrokpo est le président de l’Association nationale des communes du Bénin (Ancb) et qu’une rencontre est annoncée entre Patrice Talon et les maires des 77 communes du pays ce mardi 21 septembre 2021.

Des sujets de discussion probables

La rencontre est prévue pour se tenir au Palais des congrès de Cotonou à partir de 9 heures . L’objet de ladite conjonction n’est pas encore connu. Les deux parties feront peut-être le point des réformes et des actions menées dans le cadre du renforcement de la décentralisation au Bénin. Les 77 maires du Bénin appartenant aussi bien à la mouvance qu’à l’opposition, auront donc à échanger avec le numéro 1 béninois

L’autre sujet que M Talon abordera probablement avec ses invités c’est la pandémie de la Covid-19 et la vaccination contre le terrible virus venu de Chine. Le gouvernement actuel fait face à la recrudescence des cas de Covid-19 et travaille à inverser la courbe de contamination. Il incite donc les béninois à aller se faire vacciner.