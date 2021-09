Le maire de la ville de Parakou a ordonné la reprise de l’abattage des animaux. L’annonce avait été faite par un communiqué radio rendu public par le maire de la ville de Parakou, Inoussa Zimé Chabi le 23 août 2021. L’opération doit commencer ce mercredi 1er septembre 2021. Les propriétaires de bêtes en errance dans la ville ont donc été avertis que la mesure sera exécutée à travers la ville et sans état d’âme.

« Il est demandé une ultime fois aux propriétaires de bêtes de prendre des dispositions nécessaires pour les contenir dans des enclos », a rappelé le maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi. Pour rappel, cette opération d’abattage systématique des animaux en divagation avait été initiée par l’ex-maire Charles Toko, pour mettre fin à l’insécurité et à l’insalubrité dans la ville. Les bêtes sont abattues en collaboration avec les services compétents chargés de la sécurité sanitaire et alimentaire et sont offertes aux centres d’accueil, notamment, les prisons et les orphelinats.