Après les maires, le président de la République, Patrice Talon a rencontré ce jeudi 23 septembre 2021, les députés pour leur faire part des projets de lois qu’il compte soumettre au parlement dans les prochains jours. Il s’agit de l’avant-projet de loi sur le nouveau code de la décentralisation au Bénin et de l’avant-projet de loi sur la protection du genre. A la sortie de cet échange, le 1er vice-président de l’Assemblée nationale, Robert Gbian a confié que ces projets ont toutes les chances de réussir.

Le gouvernement du Bénin a entrepris la réforme structurelle de la décentralisation. Selon le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Robert Gbian, « après vingt ans d’expérience de la décentralisation, il est temps de faire le point des faiblesses à corriger ». C’est donc dans ce cadre que les députés ont pris connaissance hier jeudi de l’avant-projet du texte qui va leur parvenir au parlement. A l’en croire, au cours de cette séance, les députés ont essayé « comprendre beaucoup de choses à travers le comité qui a travaillé ». Ils attendent maintenant « la suite au Parlement pour parfaire et éventuellement adopter le nouveau Code de la décentralisation ».

Il rassure : « le projet a toutes les chances de réussir parce qu’on était très inquiet mais ce matin (hier jeudi matin, NDLR), on a eu à poser beaucoup de questions au comité de réformes ». Et « en dehors de quelques réglages de forme à faire à l’Assemblée nationale, je pense que le Code a des chances de passer ». Lors de cette rencontre avec le chef de l’Etat, les députés ont aussi écouté les ministres de la Justice et des Affaires sociales au sujet du projet qui vise à protéger le genre. Ceci, parce que beaucoup de déviances sont observées dans le pays. Il s’agit entre autres des viols dont les viols sur mineurs, les harcèlements sexuels, les comportements des enseignants vis-à-vis de leurs élèves. « Je crois que bientôt, cette loi va corriger tout cela », rassure le premier vice-président de l’Assemblée nationale Robert Gbian.