Les membres du Conseil électorale (CE) sont désormais au complet. Le récent démissionnaire au Conseil électoral, Adolphe Djiman vient d’être remplacé. Comme souhaité par le président Patrice Talon, une femme intègre l’institution électorale. Le chef de l’Etat a nommé une femme pour le représenter au sein du CE. Il s’agit de Laurentine Adossou Davo, membre du parti Union Progressiste (UP) et donc de la mouvance présidentielle.

C’est la deuxième adjointe au maire de la commune d’Abomey, Laurentine Adossou Davo que Patrice Talon a choisie comme son représentant au sein du Conseil électorale (CE) à la place Adolphe Djiman. Sa nomination vient concrétiser le souhait de Patrice Talon qui, à l’occasion du remplacement d’Abou Bakary Adam Soulé, avait souhaité la désignation d’une femme. Mais, son souhait n’avait pas été concrétisé par les députés qui ont choisi l’ancien ministre, François Abiola. Ainsi, François Abiola et Laurentine Adossou Davo ont prêté serment, ce mercredi 22 septembre 2021 devant Patrice Talon et sont officiellement installés. Cette institution est désormais composée de Sacca Lafia, Nicolas Assogba, Sanni Gounou, Laurentine Adossou Davo et François Abiola.

De la mission du CE

Selon le nouveau Code Electoral en vigueur au Bénin en son article 19, le Conseil électoral, conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi, portant Code électoral en République du Bénin, veille à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes. Il adopte le règlement intérieur de la CENA, approuve le programme d’activités de la Direction générale des élections, approuve les projets de budget élaborés par la Direction générale des élections, approuve le rapport d’activités de la Direction générale des élections, organise des concertations avec toutes les parties prenantes du processus électoral, informe l’opinion du chronogramme de chaque élection, examine les dossiers de candidature, valide et publie les candidatures. Il doit aussi s’assurer de la mise en place, à temps, du matériel électoral et des documents électoraux. Le Conseil électoral adresse toutes communications importantes aux candidats et aux partis, veille à la publication et à la notification, aux personnes concernées, de la liste des membres des postes de vote et autres agents électoraux.