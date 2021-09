Une rencontre est programmée entre Patrice Talon et les maires ce mardi 21 septembre 2021. Le président de la République va échanger avec les maires des 77 communes. La rencontre devrait se tenir au palais des congrès de Cotonou à partir de 9 heures (heure locale). L’objet de ladite rencontre n’est pas encore connu. Il sera certainement question de faire le point des réformes et des actions menées dans le cadre du renforcement de la décentralisation au Bénin.

Les 77 maires du Bénin, de toutes les chapelles politiques, rencontrent ce jour Patrice Talon. Et si aucune information n’a filtré sur le menu de cette rencontre, il est certain que le président de la République va discuter entre autres des questions concernant la pandémie du coronavirus avec ses hôtes. A ce sujet, la question de la vaccination contre la COVID-19 sera évoquée. Aussi, les questions en rapport avec la consolidation de la décentralisation et de la gestion du foncier dans les municipalités vont être sûrement abordées mors des échanges.

Les adjoints au maire sont aussi attendus à cette rencontre tout comme les présidents des commissions dans les mairies. En prélude à cette rencontre, le président de l’Association des communes du Bénin, Luc Atrokpo a été reçu au Palais de la Marina hier lundi 20 septembre 2021 par le chef de l’Etat, Patrice Talon.