Un braquage a eu lieu dans la matinée de ce mardi 21 septembre 2021 dans la commune de Sèmè-Kpodji. Bilan, un cambiste a été tué par les malfrats, deux autres personnes ont été grièvement blessées. L’épouse du cambiste et l’un de ses fils, âgé de 15 ans, tous blessés ont été transférés au Centre hospitalier départemental de l’Ouémé à Porto-Novo pour les soins. C’est vers six heures du matin que le braquage s’est déroulé sur le tronçon menant du grand carrefour de Sèmè vers la frontière.

Selon les informations recueillies, la victime se rendait sur son lieu d’activités en compagnie des membres de sa famille quand il a été attaqué par des malfrats. Au nombre de quatre, ces malfrats étaient sur des motos. Ils ont tiré sur le cambiste avec un fusil AKM. Le cambiste a été atteint mortellement et deux membres de sa famille sont blessés. On ne sait pas si les malfrats sont repartis avec un butin. La police, elle aurait ouvert une enquête qui va permettre de savoir ce qui s’est réellement passé et si ces hors-la-loi sont repartis avec une somme d’argent.