Depuis quelques semaines, un agent de la police républicaine est mis aux arrêts. Il lui est reproché la perte d’un pistolet automatique mis à sa disposition par la hiérarchie policière. L’agent de police Y. B est donc en arrêt de rigueur de 60 jours selon le quotidien Le Potentiel. Mis à part cette sanction disciplinaire, l’intéressé risque aussi des sanctions judiciaires. Car, la perte d’une arme est constitutive de faute grave dans le règlement militaire.

Il a été mis aux arrêts depuis un mois. Il fait partie des agents de police à qui des pistolets automatiques ont été remis sur leurs demandes. Ceci pour leur permettre d’accomplir sans difficulté leur devoir républicain. Après un temps, sur renseignement, le Directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya a demandé que les pistolets automatiques soient ramenés par leurs détenteurs.

Il a pris une note pour la réintégration de tous les pistolets automatiques de dotation personnelle. Et Y. B est le seul à ne pas retourner l’arme. Selon Le potentiel, « les flics ont retourné les pistolets sauf l’agent Y. B, en service à la police technique et scientifique à Cotonou ». C’est alors qui a été interpellé et gardé.