Les célèbres chanteurs américains Snoop Dogg et Eminem vont collaborer avec 50 cent sur son prochain projet relatif à la réalisation de Black Mafia Family. L’interprète de « Candy Shop » a notamment fait des confidences sur le rôle que jouent ces deux figures du showbiz américain dans le projet et surtout les raisons qui l’ont motivées à leur faire recours. Il confie avoir cédé le rôle qu’il devrait jouer à Snoop Dogg à cause de beaucoup de choses. La première est qu’il avait déjà une voix off dans la production.

“J’ai été choisi à l’origine pour joueur le pasteur Swift”

«Je me suis en fait jeté hors de celui-ci. J’ai été choisi à l’origine pour jouer le pasteur Swift, le rôle que joue maintenant Snoop [Dogg]. C’est parce que je savais que je devais commercialiser cela tout en faisant des trucs promotionnels pour Raising Kanan pour lequel j’ai fait une voix off, et je ne voulais pas que cela soit dans l’esprit des gens quand je suis réapparu dans BMF. », a-t-il fait savoir.

Il indique également que le choix porté sur la personne de Snoop n’a pas été une déception. Par rapport à Emminem qui jouait le rôle de White Boy Rick, 50 Cent estime que ça n’a pas vraiment été difficile de l’avoir. Il fait remarquer notamment qu’il entretient une excellente relation avec le natif de Detroit.

Le Black Mafia Family, une histoire vraie

Le Black Mafia Family est en réalité inspiré d’une histoire vraie d’un groupe criminel. La production met en effet en avant les fondateurs Demetrius et Terry Flenory comme les personnages principaux. Il y a une vingtaine d’années, le Black Mafia Family est une organisation qui avait fait parler d’elle. L’organisation avait un label de Hiphop qui lui servait pour blanchir l’argent récolté dans la vente de la drogue.