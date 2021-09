Booba alias B2O n’est plus à présenter. Le rappeur et homme d’affaire né Boulogne-Billancourt il y a un peu plus de quatre décennies et qui vit depuis quelques années aux Etats-Unis est auteur et interprète de plusieurs titres à succès qui sont restés au top dans de nombreux classements. Booba est un personnage atypique de la scène musicale française très adulé par ses fans et beaucoup respecté à cause de son parcours dans le domaine et les affaires.

Il y a quelques années, Booba s’est écharpé avec un autre artiste et ils en sont venus aux mains. Kaaris puisque c’est de lui qu’il s’agit avait échangé avec le duc de Boulogne des propos durs par médias interposés et sur les réseaux sociaux. La situation a dégénéré lorsqu’ils se sont retrouvés face à face puisque les rappeurs Booba et Kaaris se sont battus violemment à l’aéroport d’Orly provoquant des dégâts. Cette affaire les a conduit au tribunal qui a tranché au final.

Connu pour son franc-parler, B20 a régulièrement clashé ses compères quand ils ne partagent pas le même avis. Au cours d’une interview dévoilée récemment par le média Konbini, Booba a taclé son compère américain le rappeur Kanye West. “Ca va plus tout son cinéma pour nous pondre des merdes. Ca fait quatre albums qu’il nous pond de la merde. Produit des gens, si tu es fou, va à l’asile, (…)”, a lancé B2O. Le rappeur enfonce le clou en réagissant aux propos de la star américaine sur l’esclavage qui ont créé la polémique il y a trois ans. “Je le déteste, je peux pas le voir. J’ai envie de le gifler quand je vois sa tête. ‘L’esclavage, c’était un choix’ ce n’est pas passé.”, aurait affirmé Booba.