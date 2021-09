Les raisons de l’hospitalisation de Pelé la légende du football brésilien sont désormais connues. Alors que la presse brésilienne annonçait aujourd’hui qu’il séjourne depuis le 31 août dernier à l’hôpital Albert Einstein, à Sao Paulo, l’octogénaire a donné les raisons de son hospitalisation. Par le canal d’une publication sur son compte Instagram il faisait savoir qu’il a été opéré du côlon.

On retient du texte qu’il a laissé lire sur le réseau social qu’il est en bonne santé et que l’intervention aurait eu lieu samedi dernier. « Mes amis, merci beaucoup pour les gentils messages. Je remercie Dieu de me sentir très bien et d’avoir permis au Dr Fábio et au Dr Miguel de prendre soin de ma santé. Samedi dernier, j’ai subi une intervention chirurgicale pour enlever une lésion suspecte dans le côlon droit », peut-on lire dans le texte qu’il a publié.

Une tumeur identifiée lors des tests

« La tumeur a été identifiée lors des tests que j’ai mentionnés la semaine dernière. Heureusement, j’ai l’habitude de célébrer de belles victoires à vos côtés. J’affronterai ce match avec le sourire aux lèvres, beaucoup d’optimisme et de joie de vivre entouré de l’amour de ma famille et de mes amis. », a-t-il poursuivi par la suite. Rappelons que l’information relative à son hospitalisation avait fait la Une des médias brésiliens ce lundi 6 septembre.