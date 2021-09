S’offrir une maison pour sa famille est un objectif de vie pour de nombreuses personnes qui se lancent dans la vie professionnelle après des études ou des formations pratiques. C’est le premier souci parce qu’on ressent tous le besoin de protéger sa famille en lui trouvant un toit. Une fois l’acquisition réalisée, l’autre défi est d’assurer la sécurité des biens et des personnes qui y vivent.

Pour cela un système de caméra surveillance peut être adapté à cette situation. Aujourd’hui avec le développement de la technologie, il existe des dispositifs de caméra de surveillance connectée à Internet comme celle de la marque Foscam qui permettent de suivre les mouvements autour et dans la maison en fonction de leur emplacement. Grâce à une camera ip wifi de ce type, le propriétaire peut savoir tout ce qui se passe dans l’environnement immédiat de son domicile quel que soit l’endroit où il se trouve pourvu qu’il ait accès à un terminal qui est connecté à Internet.

L’installation de ce type de caméra pour assurer la sécurité des domiciles, entreprises ou établissements financiers ne nécessite pas forcément de très gros budgets. Sur le marché, il existe des caméra de surveillance ip de très bonne qualité à des coûts vraiment très bas lorsqu’on considère le rapport qualité – prix. En fonction de la qualité et des installations prévues, il faut savoir bien choisir sa caméra de surveillance pour ne pas avoir des soucis de sécurité. En effet, les caméras bon marché fabriquées par des marques très peu connues peuvent être attaquées par des pirates informatiques qui vont détourner les images prises.

Photo : DR

Sécurité et sauvegarde

La sécurisation et la sauvegarde des données sont deux paramètres clés à prendre en compte lorsqu’on veut installer un dispositif de caméra de surveillance. Deux solutions de sauvegarde s’offrent à ceux qui souhaitent en acquérir : la connexion directe ou dans le cloud. Chacune d’elle a ses avantages et ses inconvénients. L’atout de la sauvegarde dans le cloud, c’est que les données enregistrées sont stockées et peuvent être visibles partout dans le monde. Le propriétaire peut donc avoir accès à l’historique d’une journée complète alors qu’avec une connexion directe, les données sont sauvegardées sur place grâce à un dispositif connecté ou incorporé directement à la caméra. Concernant la sécurisation du compte pour se connecter, les experts recommande d’activer la connexion multifacteur afin que la connexion à l’interface nécessite la saisie d’un code reçu soit par sms ou par e-mail. Cela permettra de limiter les risques d’intrusion de personnes non autorisée dans le système même si elle arrive à subtiliser le mot de passe à l’insu du propriétaire.