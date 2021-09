Des manifestants anti-vaccins ont jeté du gravier sur le Premier ministre canadien Justin Trudeau lors de la campagne électorale générale du Canada. Alors que le chef du gouvernement allait monter dans un autobus de campagne à London dans la province de l’Ontario, qui était entouré de manifestants en colère, de petits objets ont pu être vus jetés dans sa direction. Avec son masque anti-Covid en place, Trudeau a semblé surpris avant de monter dans le véhicule.

Trudeau a par la suite confirmé aux journalistes dans l’avion de campagne qu’il avait été heurté par du gravier, mais a déclaré qu’il allait bien. Il a comparé l’incident au moment où des graines de citrouille lui ont été jetées. La chef conservatrice Erin O’Toole a envoyé un message sur Twitter qualifiant l’incident de « dégoûtant » et a condamné les actions « dans les termes les plus forts possibles ». « La violence politique n’est jamais justifiée et nos médias doivent être exempts d’intimidation, de harcèlement et de violence », a déclaré O’Toole.

“Nous ne les laisserons pas gagner”

Ce mardi, le chef libéral a dit qu’il est inspiré par les travailleurs de première ligne victimes de harcèlement au travail et qu’il ne laisserait pas « la foule » contrôler sa campagne après avoir été aspergé de gravier. « Personne ne devrait faire son travail sous la menace de violence ou d’actes qui le mettent en danger », a-t-il déclaré lors d’un arrêt de campagne à Montréal ce mardi.

Trudeau a décrit les manifestants comme une « foule » « pratiquement mousseux à la bouche », tout en faisant une distinction entre les manifestants anti-vaccins et ceux qui sont simplement hésitants. « Nous ne les laisserons pas gagner. Ils n’interféreront pas avec la façon dont cette élection présente un choix clair aux Canadiens », a-t-il déclaré.