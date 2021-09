Ce n’est plus un secret. Les relations entre les Etats-Unis d’Amérique et la Chine ne sont pas comme une ligne droite. Cela ne date pas de la présidence actuelle, celle du démocrate Joe Biden. La Chine qui monte en puissance depuis quelques années est vue par les Etats-Unis comme une puissance rivale. Déjà sous le prédécesseur de Joe Biden, le magnat de l’immobilier Donald Trump, une guerre commerciale avait été déclarée en ces deux puissances mondiales.

Comme une réponse du berger à la bergère, chacune des parties tiraient le drap de son côté et multipliait les mesures contre l’autre. L’arrivée au pouvoir du démocrate Joe Biden n’a pas vraiment améliorer les relations. Puisque les lignes n’ont pas vraiment bougé avec la nouvelle administration. A l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle des Nations unies hier mardi 21 Septembre 2021, le patron de l’ONU avait appelé les deux puissances à dialoguer et à se comprendre évoquant des craintes d’une probable “guerre froide“. Sur ce point, le Président Biden a tenu à réagir hier au cours de l’assemblée générale de l’ONU.

Pas de “guerre froide”

Et le numéro un américain, le démocrate Joe Biden n’est pas passé par quatre chemins pour dire ce qu’il pense sur une probable “guerre froide” entre les deux puissances. Devant les participants, le président Biden a fait la promesse de «défendre la démocratie» et les «alliés» des USA mais aussi de s’«opposer aux tentatives des pays plus forts de dominer les plus faibles». Il a rassuré les participants à cette session des Nations Unies qu’il ne voulait pas d’une «nouvelle Guerre froide». «Nous ne voulons pas d’une nouvelle Guerre froide, ou d’un monde divisé en blocs rigides», a affirmé M Biden.