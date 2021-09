Des semaines après que l’affaire ait provoqué un contrecoup contre la société de commerce électronique, Alibaba, sur la façon dont elle traite les allégations d’inconduite sexuelle, les procureurs chinois ont abandonné l’affaire dans laquelle un ancien directeur de la société est accusé par une collègue d’agression sexuelle. L’ancien directeur de la société, Wang avait été arrêté en août par la police après qu’une employée d’Alibaba l’ait accusé d’agression sexuelle alors qu’ils étaient en voyage d’affaires dans la ville de Jinan, dans le nord de la Chine.

La femme avait accusé Wang d’avoir fermé les yeux lorsqu’elle a été assommée d’alcool et agressée lors d’un dîner avec un client. Elle a allégué que Wang est entrée plus tard dans sa chambre d’hôtel et l’a ensuite agressée sexuellement alors qu’elle était ivre. Les procureurs de Jinan n’ont pas approuvé l’arrestation de Wang et il a reçu une détention de 15 jours à la place, selon un communiqué publié sur le site de médias sociaux Weibo par la police de Jinan tard lundi soir.

Il n’est pas entièrement innocent

Cette décision a suscité de nombreuses critiques en ligne. Beaucoup ont déploré le manque de protection des femmes dans les cas d’agression sexuelle. Certains ont dit que la détention de 15 jours de Wang suggérait qu’il n’était pas entièrement innocent. Sur Weibo, l’épouse de Wang a remercié son équipe d’avocats dans un publication mardi matin.

Elle avait précédemment accusé l’employée d’avoir piégé son mari pour inconduite sexuelle. Wang a été licencié après que la femme ait publié un essai avec les accusations dans un message interne sur l’intranet de l’entreprise et a déclaré que le service des ressources humaines d’Alibaba avait ignoré ses plaintes.