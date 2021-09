Les autorités chinoises ont l’intention de remettre l’industrie du divertissement sur les rails. En effet, face à certains comportements qu’elles jugent « incorrects » de la part de certains artistes, elles son décidé de sévir. Ce jeudi 2 septembre 2021, elles ont demandé aux diffuseurs de ne plus embaucher les artistes dits « efféminés », « aux convictions politiques incorrects ».

La NRTA a dit vouloir davantage contrôler les salaires des stars

Les autorités ont par ailleurs mis l’accent sur le climat « patriotique » qui doit prévaloir dans les médias. Dans le cadre de cette annonce, plusieurs mesures visant à encadrer le milieu du divertissement ont été publiées. Ainsi, une association du domaine du divertissement, dans laquelle se trouve l’administration nationale de la radio et de la télévision (NRTA) et deux ministères ont annoncé de nouvelles règles. La NRTA a dit vouloir davantage contrôler les salaires des stars et sanctionner celles qui s’adonnent à l’évasion fiscale. Dans cette dynamique, tous les programmes qui laissent voir des attitudes « efféminées » doivent cesser. Cela, de même que les émissions dédiées aux célébrités « vulgaires » sur la toile, à la richesse mise en valeur de manière excessive et aux scandales.

Plusieurs stars ont été accusées d’agressions sexuelles

Toujours dans le même sillage, la NRTA a indiqué que les acteurs et les invités doivent être issus d’une sélection méticuleuse, qui se basera sur la morale et l’orientation politique su candidat. Notons que ces dernières mesures touchant le milieu du divertissement chinois interviennent après que plusieurs stars ont été accusées d’agressions sexuelles et de fraudes fiscales. Pour rappel, ces nouvelles mesures interviennent aussi suite au renforcement des mesures encadrant la musique, les films et les jeux vidéo. Les autorités avaient annoncé leur intention de restreindre à trois heures par semaine, les temps passés par les jeunes chinois devant leurs jeux vidéo.