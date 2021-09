L’ancien président américain Donald Trump continue de critiquer la gouvernance de Joe Biden ainsi que certains de ses collaborateurs. Par le canal d’une déclaration qu’il a faite il a vivement critiqué les généraux américains qui avaient dirigé la frappe qui a tué des civils à Kaboul, en Afghanistan, à la fin du mois dernier. Pour le milliardaire républicain il s’agit juste de « généraux incompétents ».

“C’est honteux…”

« C’est honteux que tant de personnes aient été tuées par nos généraux incompétents », a déploré l’ancien président à travers une déclaration via son Save America PAC. « L’administration Biden voulait montrer qu’ils étaient des durs à cuire après s’être rendus aux talibans, qui ont laissé de nombreux soldats blessés ou morts, et laissé derrière eux des Américains et le meilleur équipement militaire du monde. Notre pays n’a jamais été aussi embarrassé ou humilié. », a-t-il poursuivi.

10 civils tués

Cette critique venant de l’ancien occupant de la Maison-Blanche intervient après confidences qui ont été faites sur l’opération par le général Kenneth McKenzie, commandant du Commandement général des États-Unis. Ce vendredi, l’officier américain admettait en effet que l’attaque a tué 10 civils, dont jusqu’à sept enfants. Les autorités américaines avaient préalablement déclaré que l’opération avait pour but d’empêcher le groupe militant de l’État islamique ISIS -K de lancer de nouvelles attaques terroristes.