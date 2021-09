Mauvaise nouvelle pour les fans du chanteur congolais Werrason qui voulaient voir leur idole se produire au cours d’un concert en France. En effet, le préfet de la police de Paris, Didier Lallement, a annulé le spectacle qui devait avoir lieu demain samedi 25 septembre 2021, au Zénith. Dans un arrêté daté du 20 septembre dernier, il a justifié sa décision par le fait que : « ce concert présente des risques de troubles graves à l’ordre public et d’atteinte à la sécurité des spectateurs ».

L’artiste est perçu comme un partisan du président congolais

Didier Lallement a par ailleurs souligné dans son arrêté que le spectacle de Werrason intervient dans un « contexte politique particulièrement tendu et violent entre partisans et opposants au régime en place en RDC », tout en mettant l’accent sur le fait que l’artiste est perçu comme un partisan du président congolais Félix Tshisekedi. Pour le préfet, le concert a suscité une importante mobilisation chez les opposants se trouvant en France ou dans d’autres pays voisins. Aussi, a-t-il fait cas de plusieurs annonces de manifestation pour demain, aux alentours du Zénith, avec « l’intention d’en découdre avec les spectateurs du concert et de créer des désordres ».

Suite à l’arrêté du préfet, l’artiste en question ne compte pas se taire et a prévu une conférence de presse qui se tiendra toujours le samedi 25 septembre à Kinshasa. Avant ce jour, Werrason a réagi via un communiqué. « Bien que les raisons avancées soient clairement discutables, je respecte cette position partisane qui n’a pas fait l’objet de consultation avec la maison de production » a-t-il laissé voir.