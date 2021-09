A cause des cas de tricherie et de fraude, le gouvernement béninois avait annulé en décembre 2020, le concours de recrutement de 100 auditeurs de justice. Neuf mois après, on apprend que les candidats ayant participé à ce concours peuvent de nouveau de composer pour la session prévue en novembre prochain. C’est le ministère du travail et de la fonction publique qui donne l’information via un communiqué publié ce mardi 21 septembre 2021.

Une autre chance

Cette décision est semble-t-il une bonne nouvelle pour ces candidats inscrits à ce concours de recrutement annulé en décembre dernier. Ils auront l’occasion de tenter à nouveau leur chance. D’après le communiqué du ministère de travail et de la fonction publique cité par le journal Le Matinal, les listes d’inscription des candidats au concours pourront être consultées dans les directions départementales du travail et de la fonction publique et sur le site web du ministère de tutelle dès le mercredi 29 septembre prochain.

Le DAC de l’époque limogé

Rappelons que la nouvelle session du concours de recrutement des auditeurs de justice aura lieu du 06 au 07 novembre 2021. La précédente avait été annulée comme indiqué. Le procès qui s’en est suivi a conduit au limogeage du directeur adjoint de cabinet du ministère de la justice et de législation M Thimothée Yabit.