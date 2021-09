Une triste nouvelle vient de s’abattre sur la Côte d’Ivoire. En effet, l’ancien Premier ministre Charles Konan Banny est mort ce vendredi 10 septembre 2021, en France à l’hôpital américain de Neuilly, à l’âge de 78 ans. D’après les informations du média Jeune Afrique, l’homme qui faisait partie des ténors de la sphère politique ivoirienne avait été évacué à Paris, le samedi 04 septembre 2021, suite à des complications dues au nouveau coronavirus.

Il était gouverneur de la BCEAO

Agé de 78 ans, Charles Konan Banny, était marié et père de quatre enfants. Il a occupé de hautes fonctions notamment celle de secrétaire général de l’Organisation InterAfricaine du café. Après être entré, en 1976, à la banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO), il en devient le gouverneur à partir de 1990, succédant à l’actuel président ivoirien Alassane Ouattara qui était à l’époque devenu Premier ministre. Il revient cependant, à la vie politique de la Côte d’Ivoire, devenant en 2005, Premier ministre de la transition de son pays. Notons qu’il s’agit d’une grande perte pour la Côte d’Ivoire qui a également perdu un homme de dialogue.

Il était président de la « Commission pour le dialogue, la vérité et la réconciliation »

Après qu’Alassane Ouattara devienne président du pays en 2011, Charles Konan Banny avait été nommé par ce dernier président de la « Commission pour le dialogue, la vérité et la réconciliation ». Le défunt avait aussi mis en avant sa qualité d’homme de dialogue, suite au retour de Laurent Gbagbo à la mi-juin dernière. A cette occasion, il avait publié une fois de plus, les recommandations et conclusions de la Commission pour le dialogue, la vérité et la réconciliation (CDVR), qu’il qualifiait de « socle ».