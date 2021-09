Après l’émission scandaleuse qui a mis en scène un acte de viol et qui a choqué de nombreux ivoiriens, la justice est rentrée dans la danse. Il faut rappeler que l’animateur Yves de Mbella connu pour flirter avec des sujets polémiques a cette fois-ci carrément dépassé les bornes. Sanctionné par l’autorité de régulation de la presse, la HACA à 30 jours de suspension d’antenne, l’animateur ne pourra plus présenter l’élection miss Côte d’Ivoire 2021 d’après certaines indiscrétions.

Pour rappel l’émission avait mis en scène un v*leur repenti qui avait mis en scène une fausse agression sur l’instigation de l’animateur. Les commentaires dérangeants de ce dernier et les rires déplacés ont fini de rendre la scène encore plus glauque. Placé en garde à vue avec son invité, Yves de Mbella a été présenté devant la justice pour flagrant délit d’apologie du viol. M. de Mbella a été condamné à douze (12) mois de prison avec sursis et deux (2) millions Fcfa d’amende, son invité qui se plaisait dans la description de la scène a quant à lui écopé de 24 mois de prison ferme et 500 mille FCFA d’amende.