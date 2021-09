Au Bénin, l’Institut national des statistiques et de l’analyse économique (Insae) a publié il y a quelques jours, le Bulletin des statistiques du commerce extérieur. On note une hausse des exportations du pays comparativement au trimestre précédent. Elle est de 139,9 milliards de FCFA contre 96,2 milliards de FCFA pour les 3 derniers mois de 2020. En termes de pourcentage, cette hausse est de 45,4%.

La valeur des 10 principaux produits exportés est de 123,9 milliards de Fcfa

Les produits ayant participé à cette hausse du PIB sont les graines et fruits oléagineux et le coton (non cardé ni peigné) entre autres. Inutile de rappeler que le Bénin est le premier producteur d’or blanc dans l’espace Uemoa. Sa contribution aux exportations est évaluée à 40, 2 points de pourcentage.

La valeur totale des 10 principaux produits exportés au premier trimestre 2021 est de 123,9 milliards de Fcfa, ce qui représente 88,6% de la valeur total des exportations du Bénin. Le coton est naturellement en tête des ventes à l’extérieur avec 102,639,1 tonnes cédées pour une valeur de 95,3 milliards Fcfa. Toutes ces exportations ont rehaussé légèrement le Produit intérieur brut du Bénin (+0,4%).