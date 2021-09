L’idée d’une coupe du monde tous les deux ans continue de faire réagir des personnalités dans le monde footballistique européen. Après le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, qui avait mis en garde contre un éventuel boycott européen de la Coupe du monde si le projet de la FIFA d’organiser le tournoi tous les deux ans se concrétise, le sélectionneur français Deschamps n’est aussi pas trop emballé pour le projet. Lors d’une interview ce jeudi en marge de l’annonce de la liste pour la Finale 4 de la Ligue des nations, le sélectionneur pense qu’une coupe du monde tous les deux ans, banaliserait la compétition.

« La patate chaude, […], pour être le plus honnête possible, mon premier sentiment, de par ma vie de joueur, le fait de pouvoir passer à une Coupe du monde tous les deux ans, ça me donne le sentiment de la banaliser », a-t-il affirmé. Emettant par ailleurs des réserves sur la possibilité que le projet vienne à passer, « si les intérêts sont communs », Deschamps estime tout de même qu’il ne serait plus là.

« Je n’ai pas tous les tenants et aboutissants »

« Après, si la majorité des intérêts est là, ça passera ou ça pourra passer. Je n’ai pas tous les tenants et aboutissants. Je ne veux pas faire l’ancien combattant, mais la Coupe du monde c’est tous les quatre ans… Après si les intérêts sont communs, on y arrivera. Mais je pense qu’à cette période-là (si le projet est adopté), je ne serais plus concerné, » a conclu le coach tout en souriant.

« Nous pouvons décider de ne pas y jouer »

Selon les propositions, la Coupe du monde tournerait avec des tournois continentaux tels que le Championnat d’Europe et se jouerait tous les deux ans au lieu de tous les quatre. « Nous pouvons décider de ne pas y jouer » avait déclaré Ceferin. « Pour autant que je sache, les Sud-Américains sont sur la même longueur d’onde. Alors bonne chance avec une Coupe du monde comme celle-là. Je pense que cela n’arrivera jamais car c’est tellement contraire aux principes de base du football », avait-il ajouté.