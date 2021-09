Cuba à l’instar d’autres pays dans le monde poursuit sa lutte contre le nouveau coronavirus (covid-19), à travers la vaccination. Récemment, les autorités ont donné leur aval pour la vaccination des enfants âgés de 2 ans. L’information a été donnée par l’Etat cubain, qui a annoncé avoir commencé la vaccination de ces enfants contre le virus, afin qu’ils puissent retourner sur le chemin de l’école.

La hausse des contaminations chez les enfants leur a fait changer d’avis

Le gouvernement cubain avait autrefois déclaré qu’il allait concentrer ses efforts sur la vaccination des personnes à risque comme celles âgées, le personnel de santé, ainsi que les régions les plus touchées par la maladie. Cependant, la hausse des contaminations chez les enfants leur a fait changer d’avis. Ainsi, l’Etat a annoncé qu’il accorderait aussi la priorité à la vaccination des petits enfants. Le Dr Francisco Duran Garcia, épidémiologiste en chef de Cuba, a dans ce contexte indiqué qu’ : « avec l’augmentation des cas positifs de Covid-19 chez les enfants, il est nécessaire que la famille se protège davantage et donc nous protégeons nos enfants et adolescents ». Notons que depuis le début de la pandémie à Cuba, les enfants ne pouvaient plus se rendre à l’école, de peur de propager le virus.

Au lieu de cela, ils ont la possibilité de suivre durant des heures, à la télévision, des émissions éducatives. En outre, plus de quatre millions de Cubains ont été entièrement vaccinés contre la covid-19. Le gouvernement a par ailleurs indiqué qu’il nourrissait l’espoir d’atteindre plus de 90% de la population à être vaccinée, avant que les frontières à l’international ne soient à nouveau ouvertes.