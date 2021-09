Plusieurs membres des groupes de gorilles des plaines de l’ouest du zoo d’Atlanta aux Etats-Unis ont été testés positifs au coronavirus après que des employés ont remarqué que de nombreux grands singes montraient des signes de toux légère, d’écoulement nasal et d’une petite perte d’appétit, a annoncé le zoo vendredi. Les employés du zoo ont collecté des échantillons fécaux et des écouvillons nasaux et oraux des gorilles et les ont envoyés à un laboratoire de diagnostic de l’Université de Géorgie.

Selon un communiqué du zoo d’Atlanta, le laboratoire a renvoyé des résultats positifs présumés pour le virus qui cause le Covid-19. Le zoo a ajouté qu’il attendait la confirmation des résultats des tests du Laboratoire national des services vétérinaires d’Ames, Iowa, qui a également reçu des échantillons. La déclaration n’a pas précisé combien de gorilles semblaient être infectés, mais l’Atlanta Journal-Constitution a rapporté que 13 gorilles avaient été testés positifs pour le virus.

Le virus introduit par un employé

Le communiqué du zoo indique que ses équipes collectent des échantillons à tester sur l’ensemble de la population de gorilles du zoo, qui compte 20 membres vivant dans quatre groupes. Le rapport d’Atlanta Journal-Constitution indique que des membres de chacune des quatre troupes présentaient des signes d’infection. Le journal a également précisé qu’il était probable que le virus se soit introduit dans la population de gorilles à partir d’un employé de soins aux animaux qui était asymptomatique à son arrivée au travail, mais qui a ensuite été testé positif.