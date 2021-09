Alors que les Français manifestent depuis plusieurs semaines contre le pass sanitaire imposé par le gouvernement en réponse à la recrudescence de cas de coronavirus dominés par le variant Delta, le vaccin pourrait être désormais totalement imposé à tout le monde. En effet, le 13 octobre prochain les sénateurs socialistes examineront en leur sein, une proposition de loi qui vise à instaurer la vaccination universelle obligatoire contre le Covid-19 à l’instar des vaccinations antidiphtérique et antitétanique.

Dans un tweet mercredi, le rapporteur du groupe socialiste au sénat, également rapporteur de la commission d’enquête puis président de la mission d’information sur le Covid-19, Bernard Jomier a salué ses pairs socialistes pour « l’engagement courageux et déterminé en faveur de la vaccination ». Dans la proposition de loi, portée principalement par Bernard Jomier et Patrick Kanner, le président du groupe, les sénateurs socialistes ont l’intention de compléter l’article du code de la santé publique portant sur l’obligation des vaccinations antidiphtérique et antitétanique afin d’y ajouter la vaccination contre le Covid-19.

Les socialistes défendent une vaccination universelle

Depuis l’été en effet, les socialistes du sénat défendent l’obligation progressive d’une vaccination universelle contre le coronavirus « de toutes et tous (sauf contre-indication médicale), dans une démarche de santé publique visant à obtenir une protection collective, seule à même de garantir un retour à une vie quotidienne normale pour tous ». Alors que selon les données de l’application TousAntiCovid, 81,2 % de la population française âgée de plus de 12 ans, est à ce jour complètement vaccinée, beaucoup doute encore de l’efficacité du vaccin et refuse de se faire vacciner craignant les effets secondaires.