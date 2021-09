La question relative à l’efficacité du vaccin continue de défrayer la chronique. En effet, ce mercredi 1er septembre, le docteur Ludovic Toro a profité de son passage sur le plateau de Morandini Live pour confier son expérience avec le vaccin et quel impact il a eu sur lui. Le professionnel de la santé fait notamment remarquer que malgré ses deux doses de vaccin, il a contracté le virus du Covid-19 et plus précisément une forme sévère.

“Le taux d’anticorps diminue”

Mais pour lui, il s’agit d’un fait plutôt « normal » car il a été vacciné en janvier « le taux d’anticorps diminue ». A en croire la description qu’il a faite, le mal aurait causé la perte du goût. « Ç’a été très galère pendant quinze jours.Je commençais à tousser, à avoir du mal à respirer. Maintenant, j’en sors. Je n’ai pas de goût, je suis un peu moins fatigué. Ça a été violent malgré les deux doses de vaccin. Je ne bougeais plus de mon lit », a témoigné le docteur Ludovic Toro au cours de l’émission.

Un vaccin pour le covid initial?

Mais le professionnel de la santé a trouvé une explication à la situation qu’il a vécue malgré les deux doses du vaccin. « La problématique de ce vaccin, c’est la persistance du taux d’anticorps. Ce vaccin a été fait sur le Covid initial, pas sur les variants », a essayé de justifier le docteur sur le plateau de Morandini Live. « Ceux qui finissent à l’hôpital, c’est qu’ils sont touchés par une atteinte pulmonaire. Je n’ai pas eu cette atteinte pulmonaire. J’ai eu une forme assez forte, je n’ai plus de goût mais ça va revenir », a-t-il poursuivi.