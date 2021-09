Plus d’un et an demi que la pandémie de coronavirus frappe notre planète. Le nombre de victimes et de décès dû au coronavirus ne cesse de grimper au fil du temps. Pour contrer la propagation du virus, des laboratoires ont mis au point des vaccins. A la suite, la plupart des pays du monde ont initié des campagnes de vaccination de masse.

En France même si une grande partie de la population a déjà reçu au moins une dose, il y a encore des couches de la population qui sont réticente. Parmi celles-ci figure une partie du personnel sanitaire chargé de sauver des vie. Les autorités du pays avaient donné un ultimatum aux soignants pour recevoir au moins une dose. La date butoir était hier mercredi 15 Septembre. Ce jour, jeudi 16 Septembre, le ministre de la santé Olivier Véran est venu faire le point des suspensions prononcées.

C’est sur les antennes de RTL que le ministre de la santé s’est prononcé. Olivier Véran a affirmé que malgré les quelques 3000 suspensions de soignants intervenue hier sur 2,7 millions de salariés du secteur, la continuité du service a été assurée. Et de poursuivre “un grand nombre de ces suspensions ne sont que temporaires puisque selon les retours que j’ai des établissements, beaucoup de ces salariés – essentiellement du personnel des services ‘supports’, très peu de blouses blanches – ont décidé de se faire vacciner voyant que l’obligation était une réalité“