Durant la pandémie du coronavirus qui a durement frappé et qui continue encore, mais moins, de sévir en France, les soignants de toutes les nationalités ont largement contribuer à repousser la maladie. Parmi ceux-ci, figure une médecin irakienne, réfugiée en France depuis 2017 avec son mari, qui, pour le service rendu au pays durant la pandémie a été naturalisée française. Ayleen Abada a reçu ce vendredi son certificat de citoyenneté française des mains du ministre de la Santé, Olivier Véran.

« Devenir Française, c’est comme une renaissance. Une nouvelle vie qui démarre », a-t-elle confié à Le Parisien. « Nous sommes chrétiens et nous étions directement menacés par l’avancée de Daech », a-t-elle raconté au média. En plus d’elle, 13 autres personnes ont aussi été naturalisées. « C’est une cérémonie spéciale car elle réunit quatorze personnes de pays différents, de prénoms différents, qui ont en commun d’avoir aidé la France face à la pandémie. Que ce soit dans un établissement de santé ou parce qu’elles étaient en première ligne dans le commerce ou la sécurité, » a souligné Oliver Veran.

Une belle reconnaissance.

Pour Ayleen Ababa qui a travaillé dans plusieurs centres hospitaliers, la deuxième vague de la pandémie a été la plus difficile. Toutefois, la disponibilité des moyens a rendu le service beaucoup moins pénible selon elle. « Le second confinement a été le plus difficile. On était débordés. L’état des patients se dégradait très vite. C’était violent pour nous et pour les familles. Mais j’étais fière de me rendre utile. Je compare forcément l’Irak à la France. Ici, il y a plus de moyens, c’est une chance, mais on travaille aussi beaucoup » a déclaré la médecin généraliste.

Elle a accueilli sa naturalisation comme le fruit de son travail qu’elle a « simplement » accompli et pense donner davantage à la France. « J’ai simplement fait mon travail, mais c’est une belle reconnaissance. J’ai envie de continuer de donner à la France pour la remercier de son accueil. »