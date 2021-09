Le fabricant pharmaceutique Pfizer a déclaré ce mercredi 1er septembre avoir commencé un essai de stade intermédiaire avancé de son traitement antiviral oral pour le Covid-19 chez des patients adultes symptomatiques non hospitalisés. La société et ses concurrents, dont la société américaine Merck & Co et la société pharmaceutique suisse Roche Holding AG, se sont efforcés de développer la première pilule antivirale à prendre dès les premiers signes de la maladie.

L’essai de stade intermédiaire avancé de Pfizer portant sur 1 140 participants étudierait le traitement, PF-07321332, en association avec une faible dose de ritonavir, qui a également été utilisé avec d’autres antiviraux, a indiqué la société. Le PF-07321332 est conçu pour bloquer l’activité d’une enzyme clé nécessaire à la réplication du coronavirus. À ce jour, le remdesivir de Gilead Sciences, administré par voie intraveineuse, est le seul traitement antiviral approuvé pour le Covid-19 aux États-Unis.

A prendre dès le premier signe d’infection

Le molnupiravir de Merck et de son partenaire Ridgeback Biotherapeutics est déjà à l’étude dans un essai de stade avancé chez des patients non hospitalisés pour voir s’il réduit le risque d’hospitalisation ou de décès. Les sociétés ont déclaré mercredi qu’elles avaient commencé un essai de stade avancé du molnupiravir pour la prévention de l’infection au Covid-19.

En juillet dernier, Pfizer avait déclaré que si l’essai PF-07321332 réussissait, il déposerait une éventuelle autorisation d’utilisation d’urgence au quatrième trimestre. « Nous avons conçu le PF-07321332 comme une thérapie orale potentielle qui pourrait être prescrite dès le premier signe d’infection, sans nécessité que les patients soient hospitalisés ou en soins intensifs », a déclaré Mikael Dolsten, directeur scientifique et président, recherche, développement et médical de Pfizer dans un communiqué la semaine dernière.