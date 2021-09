Le nouveau coronavirus (covid-19) continue de faire l’actualité dans le monde. La maladie qui est apparue en Chine fin 2019, à poussé les autorités à travers la planète à faire recours à divers moyens pour y faire face, dont la vaccination. Concernant cette dernière, l’empire du milieu est bien avancé puisqu’il est sur la voie de vacciner entièrement toute sa population.

2,16 milliards de vaccins distribués

Ce jeudi 16 septembre 2021, le gouvernement chinois a annoncé avoir complètement vacciné plus d’un milliard de chinois contre le covid-19, soit plus de 70% de sa population estimée à 1,4 milliards d’habitants. Par ailleurs, selon les propos de Mi Feng, porte-parole du ministère de la santé, les autorités chinoises ont assuré la distribution de 2,16 milliards de vaccins, jusqu’à hier mercredi 15 septembre 2021. Notons que Pékin n’a pour l’instant pas donné son feu vert pour la commercialisation de vaccins étrangers sur son territoire. Cela, même si l’efficacité de ses deux vaccins (Sinopharm et Sinovac) ne fait pas l’unanimité, notamment face aux variants plus résistants comme le Delta.

La maladie a fait 4636 morts dans le pays

Pour rappel, la Chine est le tout premier pays à être touché par le coronavirus, après avoir appliqué des mesures radicales comme la fermeture de presque toutes les frontières et la généralisation des dépistages. Selon les officiels chinois, la maladie a fait 4636 morts dans le pays. Néanmoins, l’empire du milieu n’a pas encore fini avec le virus, puisqu’il fait encore face à des contaminations limitées, dans certaines provinces comme à Fujian, à l’est.