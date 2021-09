Le ministre brésilien de la Santé, Marcelo Queiroga, a été testé positif au Covid-19 après avoir assisté à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, où le président brésilien Jair Bolsonaro a été le premier dirigeant mondial à prendre la parole. Le gouvernement brésilien a déclaré mardi dans un communique que Queiroga, qui avait été vacciné contre le virus, était le deuxième membre de l’entourage de Bolsonaro à être testé positif pour le virus depuis son arrivée à New York pour la 76e Assemblée générale annuelle de l’Onu.

Le ministre de la Santé était avec Bolsonaro, lors de plusieurs événements, dont une réunion avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson lundi. « Les autres membres de la délégation ont été testés et sont négatifs », indique un communiqué officiel du gouvernement brésilien ajoutant que le ministre « allait bien ». Le ministre n’est pas par ailleurs retourné au Brésil, il est resté à New York où il observe les dispositions strictes de l’isolement. Le président brésilien Bolsonaro, qui n’est pas vacciné, mais a maintenu qu’il avait toujours des anticorps d’une infection à coronavirus antérieure, s’était rebellé contre des appels des responsables de l’ONU qui exigeait une preuve de vaccination pour assister à l’AG en personne.

Le dernier citoyen de son pays à se faire vacciner

L’ONU a annoncé plus tard qu’elle n’empêcherait pas les personnes non vaccinées d’assister à l’événement. Les responsables de l’Etat de New York, quant à eux, ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’assemblée générale devienne un événement de diffusion du coronavirus alors que le variant Delta continue de se propager aux États-Unis. Le président brésilien a affirmé qu’il serait « le dernier » citoyen de son pays à se faire vacciner.