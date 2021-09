C’est un soutien et un proche de Sunday Igboho, le séparatiste Yoruba, incarcéré au Bénin depuis juillet dernier. Banji Akintoye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a quitté son pays pour le Bénin. Le célèbre historien Yoruba dit ne pas se sentir en sécurité au Nigéria surtout après avoir reçu des informations selon lesquelles Abuja envisageait de l’assassiner. C’est du moins ce que le chef de l’organisme suprême des groupes d’autodétermination yoruba Ilana Omo Oodua a déclaré hier mardi 07 septembre sur BBC News Yoruba selon le site nigérian Sahara Reporters.

” J’ai quitté le Nigéria sous la menace de mort “

« Les jeunes qui m’informent des plans des agents secrets me disent qu’ils savent que je ne peux pas être arrêté mais ils peuvent provoquer ma mort…Ils peuvent venir la nuit avec des fusils et me tuer. C’est pourquoi certains anciens se sont rencontrés et m’ont conseillé de quitter le pays pour l’instant. C’est pourquoi j’ai quitté le Nigéria. J’ai quitté le Nigéria sous la menace de mort et non parce qu’on voulait m’arrêter » a-t-il fait savoir. L’homme serait actuellement au Bénin où se trouve également Sunday Igboho.

Pour le célèbre historien Yoruba, son seul crime, c’est d’avoir soutenu la cause séparatiste. Banji Akintoye va même s’en prendre à certains Yorubas qu’il accuse d’être de mèche avec le pouvoir pour garder Sunday Igboho en détention pour toujours. A l’en croire, « il y aura toujours des traîtres »l.