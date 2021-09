Le samedi 11 septembre dernier, l’ex-première dame Rosine Soglo recevait les derniers hommages des membres de sa famille et des personnalités politiques invités à l’office religieux catholique. Après cette messe corps présent, la dépouille de Rosine Soglo a été transportée au Ghana par voie aérienne pour incinération. C’est du moins ce qu’indique l’époux de la défunte Nicéphore Soglo selon l’Afrique en Marche.

” Je ne dois pas m’opposer aux dernières volontés de mon épouse “

« Pour aller au Ghana, on a décidé de recourir au moyen aérien. Ce dernier est plus pratique qu’un corbillard qui aura à traverser deux pays avec tout ce que cela a de contraintes logistiques » a précisé l’ancien président béninois. Il dira par la suite que l’incinération de son épouse n’est pas liée à la guéguerre politique entre Patrice Talon et la famille Soglo. D’après lui, c’est juste une exécution des dernières volontés de l’ex-doyenne d’âge du parlement.

« Elle a soigneusement pris la peine d’en donner les détails »

« Je ne dois pas m’opposer aux dernières volontés de mon épouse. Dans son testament, elle a souhaité être inhumée dans une stricte intimité familiale. La connaissant, elle a soigneusement pris la peine d’en donner les détails » clarifie Nicéphore Soglo. Ce dernier a également expliqué le choix porté sur le Ghana pour l’inhumation de son épouse. Selon ses dires, il y a un meilleur plateau technique adapté à la crémation au pays de Nana Akufo-Addo.