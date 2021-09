L’attaquant Portugais Cristiano Ronaldo serait le meilleur joueur de tous les temps. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une enquête qui a été réalisée par un mathématicien d’Oxford. L’étude ayant abouti à cette conclusion aura été commanditée par l’entreprise LiveScore qui est en partenariat avec le nouvel élément de Manchester United.

“J’ai adoré faire découvrir les mathématiques aux gens…”

« J’ai adoré faire découvrir les mathématiques aux gens ces dernières années, et j’ai eu beaucoup de plaisir à montrer comment on peut les utiliser dans le monde du football. Si Cristiano Ronaldo est sorti vainqueur de mon algorithme, il est clair que les statistiques de tous les autres joueurs sont absolument incroyables, et je suis sûr que le débat va continuer », a expliqué l’auteur de l’enquête.

A en croire les commentaires qui ont été faits par le directeur du marketing chez LiveScore, l’objectif, c’est bien la première fois que la science des mathématiques est employée pour régler un débat. « C’est bien plus qu’un score, pour nous, il aide à régler un débat qui dure depuis des générations. », fait-il savoir.

Meilleur que Messi et Maradona selon l’étude

Notons que l’un des critères de sélection pour cette étude est que le joueur remporte au moins deux fois le prix du ballon d’or. Le Portugais s’est distingué positivement dans un groupe constitué de Lionel Messi, Pelé, Diego Maradona, Marco van Basten, Johan Cruyff, Ferenc Puskas, Alfredo Di Stefano, Ronaldo et de Michel Platini.