L’international footballeur portugais Cristiano Ronaldo ne cesse d’étonner sur le terrain, malgré ses 36 ans d’âge. Le quintuple ballon d’or récemment revenu à Manchester United, continue de poursuivre ses exploits. Lors du match contre Newcastle, il a marqué un doublé deux minutes après la mi-temps et à la 62e minute de jeu.

« Il exigera beaucoup de ces joueurs »

Ayant toujours la pleine forme à cet âge, le célèbre athlète jamaïcain Usain Bolt a donné son avis concernant le joueur. Dans une interview accordée à BBC Sport, le sprinter âgé de 35 ans a estimé que CR7 pourrait toujours jouer au top niveau jusqu’à 42 ans. « Cristiano exige beaucoup, donc il exigera beaucoup de ces joueurs et cela ne fera que les rendre meilleurs. (…) Il est à un niveau différent, c’est une machine. (…) Je pense qu’il jouera jusqu’à 42 ans parce qu’il sera toujours en forme et à un niveau supérieur à celui de beaucoup de jeunes joueurs, grâce au travail qu’il fournit et à son dévouement » a déclaré Usain Bolt. Notons que le rival de Lionel Messi reste toujours en pleine forme notamment grâce une bonne hygiène de vie.

Dans les propos relayés par le média AS, son ancien chef personnel à Turin, Giorgio Barone avait révélé qu’il prenait soin de son alimentation. « Il faut aussi boire beaucoup d’eau, purifiée. Cristiano en boit beaucoup. Il combine son plan nutritionnel avec un entraînement dur, mais le repos est aussi important que l’entraînement ou l’alimentation, même l’après-midi. Et il faut manger tôt la nuit, pas très tard. C’est un champion, un grand homme, un bon père, c’est une grande famille » avait-il révélé.