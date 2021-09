Figure de référence dans les domaines de la culture et de la musique africaines, Amobé Mévégué, journaliste dédié à France 24 depuis plus de 11 ans est décédée à l’âge de 52 ans des suites du paludisme ce mercredi 8 septembre. En dehors de France 24, Amobé Mévégué a également collaboré avec RFI, TV5 Monde, MCM Afrique et France Ô et a fondé la chaîne africaine Ubiznewstv-OM5. Originaire du Cameroun, il avait grandi en France et se disait « citoyen d’Afrique ». Il a été présenté par RFI comme un « homme de culture, passionné de musique » et « un homme de conviction ».

Après l’annonce de son décès, plusieurs célébrités et personnalités lui ont rendu un vibrant hommage. D’après l’activiste Nathalie Yamb, elle aussi originaire du Cameroun, Mévégué est pour elle, une figure familière. « Du temps où je regardais encore la télévision, il m’était devenu une figure familière. Amobe Mevegue avait 52 ans et est décédé du paludisme aujourd’hui. Il est allé rejoindre sa maman, qu’il a enterrée il y a 2 semaines », a écrit la Dame de Sotchi sur Twitter.

Un vrai panafricaniste

Pour Tiken Jah Fakoly, Amobé Mévégué est « quelqu’un qui se battait tous les jours pour donner une image positive du continent africain. […] Je suis vraiment sous le choc », a-t-il déclaré. Pour Youssou N’Dour, « l’art et la musique en particulier, surtout de la diaspora noire, a perdu un grand promoteur. Quelqu’un qui donnait le micro à tout le monde et qui voyait toute la diversité de cette musique noire ».D’après Didier Awadi, Méwégué « était un vrai panafricaniste qui comprenait les enjeux de son époque ».