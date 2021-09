C’est ce samedi 11 septembre que l’ex-première dame Rosine Soglo sera inhumée dans l’intimité familiale suite à un office religieux. En attendant donc le weekend, l’ancienne députée et épouse de Nicéphore Soglo reçoit les hommages au siège de Vidolé à Cotonou. En effet, le livre de condoléances a été ouvert ce mercredi 08 septembre et le premier à le signer n’est personne d’autre que le Professeur Denis Amoussou-Yéyé, enseignant de psychologie à l’Université d’Abomey-Calavi et Maître assistant CAMES .

Une “ brave dame comme le disent beaucoup de Béninois”

L’homme fut militant de la Renaissance du Bénin, le parti créé par la disparue. Il a laissé son message dans le livre de condoléances ce matin. L’universitaire garde de l’ex-députée l’image d’une “brave dame comme le disent beaucoup de Béninois”. Plusieurs autres personnalités vont certainement succéder à l’universitaire pour signer également le livre de condoléances qui reste ouvert jusqu’à vendredi prochain de 10 h à 19 h.

Le lendemain, il y aura l’office religieux puis l’inhumation de la disparue qui aura marqué de son vivant, la vie politique du Bénin. Elle a longtemps été députée au parlement où son verbe assez haut assaisonnait les débats parlementaires. Rosine Soglo est décédée le 25 juillet dernier à l’âge de 87 ans.