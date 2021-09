L’Arabie Saoudite fait partie des états riverains du golfe persique. Dans la plupart de ces états, la main d’œuvre bon marché provient essentiellement des pays africains. En effet, depuis de nombreuses années, beaucoup d’africains se rendent dans ces pays pour très souvent servir des familles sur famille en temps que domestiques et ainsi subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles en Afrique.

En Arabie Saoudite, des africains et notamment des kenyans sont de plus en plus nombreux dans le pays. Ce qui inquiète les autorités de ce pays ce n’est pas le nombres de citoyens présents sur le sol saoudien mais plutôt le fait que ces dernières années de nombreux ressortissants kenyans meurent de façon « douteuse ». Officiellement il est déclaré que ces kenyans sont décédés des suites d’une crise cardiaque. Cet argument semble être bien trop gros pour les autorités kenyanes.

C’est en tout cas ce que semble penser Macharia Kamau, secrétaire d’État kényan aux Affaires étrangères. Face aux députés kényan, Macharia Kamau, a estimé que ces décès étaient « douteux ». « Il n’est pas possible que toutes ces personnes jeunes meurent de crise cardiaque », aurait affirmé le responsable kényan. Selon des chiffres que nous avons consultés auprès des sources généralement bien introduites, 89 Kényans, essentiellement des domestiques ont perdu la vie depuis 2019.