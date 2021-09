L’année 2020 avait été marquée par l’assassinat de l’Afro-américain George Floyd, qui a créé plusieurs vagues importantes de protestation contre le traitement des noirs aux Etats-Unis. Le meurtrier de George Floyd, le policier Derek Chauvin avait été arrêté, licencié de son travail puis traduit en justice pour répondre de son crime. Cependant, pour les différentes auditions, il devait être accompagné sous haute sécurité par crainte d’être victime de la colère des manifestants.

Un cauchemar de conduire « l’un des hommes les plus détestés d’Amérique »

Dans une interview accordée au média Inside Edition, le garde du corps engagé pour assurer la sécurité de Derek Chauvin, Scott Yelle a confié que c’était un « cauchemar » de faire ce travail. Alors que l’ex-policier de Minneapolis était jugé pour le meurtre de George Floyd, ce dernier a déclaré que c’était un cauchemar de conduire « l’un des hommes les plus détestés d’Amérique » au palais de justice. Le garde du corps a déclaré qu’il avait peur que quelqu’un tire dans leur direction ou encore qu’on leur jette un cocktail molotov. Le moins qu’on puisse dire c’est que Derek Chauvin était considéré comme étant partout en danger même au tribunal. En effet, Scott Yelle a indiqué qu’il n’acceptait pas que celui-ci mange de la nourriture donnée par les fonctionnaires du tribunal.

Derek Chauvin a été condamné à 22 ans et demi de prison

Il n’a pas manqué de souligner que pour assurer la protection de ce dernier, il avait aussi utilisé plusieurs véhicules blindés. En outre, lors de l’exercice de ses fonctions, Scott Yelle a déclaré qu’il avait vu une seule fois Derek Chauvin exprimer des remords. Il lui avait dit : « Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? » Et à ce dernier de répondre : « Vous pouvez me ramener un an en arrière ». Pour rappel, Derek Chauvin a été condamné à 22 ans et demi de prison, le 25 juin 2021, pour son crime. Il a été reconnu coupable d’homicide involontaire au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et de meurtre non intentionnel au deuxième degré.