Plusieurs manchots africains ont été tués dans une attaque d’abeilles en Afrique du sud. Selon les informations confiées, hier dimanche 19 septembre 2021, à un média français par David Robert, vétérinaire intervenant auprès de la fondation d’Afrique australe pour la conservation des oiseaux côtiers (sanccob), « Les oiseaux ont été piqués à mort par des abeilles ».

Plusieurs piqures ont été identifiées

Signalons que les manchots avaient été retrouvés morts depuis quelques jours. D’après David Robert, il s’agit exactement de soixante-trois manchots africains qui sont morts et retrouvés le vendredi 17 septembre dernier, sur la plage de Simon’s Town, à au moins quarante kilomètres du Cap. Sur les corps des oiseaux inanimés, plusieurs piqures ont été identifiées, dont autour des yeux. Par ailleurs, plusieurs abeilles mortes ont également été retrouvés sur la plage. Pour en savoir davantage sur la cause de la mort de ces manchots, des autopsies et examens ont été réalisés en vue de savoir si des substances toxiques sont impliquées.

Notons que les manchots africains sont une espèce menacée d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Dans le monde entier, près de 13 000 couples avaient été recensés, il y a deux années en Namibie et en Afrique du sud. Pour rappel, c’est en Afrique du sud que vit la plus grande population de manchots dans le monde.